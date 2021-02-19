***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22135 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.02.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,7629Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB22135Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 375.939.991İhraç Fiyatı 0,9616Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.02.2021Kayıt Tarihi 18.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 375.939.991Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 22 Ekim 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 19-20-21 Ekim 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22135 ISIN kodlu 119 gün vadeli 375.939.991 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.02.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911069BIST