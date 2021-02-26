***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22119 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB22119Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2021Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 800.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01 Eylül 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Eylül 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22119 ISIN kodlu 178 gün vadeli 800.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (26.02.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913377BIST