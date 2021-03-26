Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2021 17:29



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 6. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92925
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,4526
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.382
Değişim :  -0,88% |  -12,21
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.412 En Düşük
1.359
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 6,93 597.410.132 % 10,00  
PKENT 2.775,10 4.635.717 % 10,00  
UMPAS 2,42 1.257.362 % 10,00  
TRILC 45,82 33.959.264 % 9,99  
FENER 27,36 214.543.089 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0591 8,0623 % 1,55  
Euro 9,5092 9,5293 % 1,86  
Sterlin 11,0585 11,1139 % 1,80  
Frank 8,5173 8,5686 % 1,34  
Riyal 2,1361 2,1468 % 1,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 6,98  
Altın Gr. 447 447 6,83  
Cumhuriyet 2.955 3.000 13,00  
Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,01  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,08  
B. Petrol 64,56 64,56 2,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru