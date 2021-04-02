***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42141 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB42141Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.04.2021Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 111.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01 Aralık 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Aralık 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42141 ISIN kodlu 122 gün vadeli 111.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (02.04.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922981BIST