***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.04.2021 18:37
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB42141 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB42141
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.04.2021
Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 111.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 01 Aralık 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Aralık 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42141 ISIN kodlu 122 gün vadeli 111.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (02.04.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922981
BIST