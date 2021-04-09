***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42158 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.04.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB42158Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 555.750.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 1,5118 8.401.828,5 Evet2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,5434 8.577.445,5 Evet3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,5451 8.586.893,25 Evet4 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 1,7093 9.499.434,75 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 555.750.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.12.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 126 gün vadeli 555.750.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 09.04.2021 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926323BIST