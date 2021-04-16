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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.04.2021 17:29



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB42166 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,0476
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42166
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.262.390
İhraç Fiyatı 0,95264
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.04.2021
Kayıt Tarihi 15.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 204.262.390
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 17 Aralık 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42166 ISIN kodlu 119 gün vadeli 204.262.390 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (16.04.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928855


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