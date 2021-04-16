***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42166 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.04.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,0476Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42166Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.262.390İhraç Fiyatı 0,95264Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.04.2021Kayıt Tarihi 15.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 204.262.390Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 17 Aralık 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42166 ISIN kodlu 119 gün vadeli 204.262.390 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (16.04.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928855BIST