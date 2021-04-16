***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.04.2021 17:29
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB72114 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 113.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.02.2021 18.02.2021
17:281.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:288,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0647
|Açılış
|: 66,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 66,9400
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:289,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:286,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,10
|Açılış
|: 6,76
|
|Önceki Kapanış
|: 6,66
|
6,83
En Düşük
6,65
BIST En Aktif Hisseler17:28
|QUAGR
|29,12
|192.260.978
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.380
|% 9,79
|
|INDES
|31,50
|202.152.010
|% 9,15
|
|RYSAS
|3,29
|11.405.096
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.069.888
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.888.206
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.071.209
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,30
|1.565.287.915
|% -0,14
|
|EREGL
|18,14
|1.233.470.001
|% 0,61
|
|ODAS
|3,37
|726.971.475
|% -8,42
|
|PETKM
|6,37
|541.556.564
|% -0,62
|
|FROTO
|183,90
|501.532.182
|% 3,43
|
|GARAN
|7,30
|1.565.287.915
|% -0,14
|
|ODAS
|3,37
|726.971.475
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,16
|410.953.779
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|339.661.526
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|146.090.709
|% -2,99
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0663
|8,0720
|% 0,81
|
|Euro
|9,6685
|9,6807
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,1111
|11,1668
|% 0,95
|
|Frank
|8,7472
|8,7999
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1444
|2,1551
|% 0,70
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,44
|
|Altın Gr.
|461
|462
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,10
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,33
|
Seans Raporu
17:28
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17:39RTALB
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 284 adet işlem
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17:38EUKYO
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 894 adet işlem
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, TTKOM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 02 kaybederek (% -0.33 ) 1, 216
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17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, SAMAT, SODSN, PEKGY, BRMEN, TKURU, TUREX