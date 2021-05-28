***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52116 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.05.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,8253Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB52116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 273.329.273İhraç Fiyatı 0,94491Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.05.2021Kayıt Tarihi 27.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 273.329.273Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Ocak 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52116 ISIN kodlu 133 gün vadeli 273.329.273 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (28.05.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938673BIST