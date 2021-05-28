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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.05.2021 15:03



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB52116 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,8253
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB52116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 273.329.273
İhraç Fiyatı 0,94491
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.05.2021
Kayıt Tarihi 27.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 273.329.273
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Ocak 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52116 ISIN kodlu 133 gün vadeli 273.329.273 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (28.05.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938673


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YAYLA 3,50 47.960.174 % 9,72  
AYES 24,00 2.034.437 % 8,11  
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Tam 3.435 3.524 50,16  
Yarım 1.660 1.704 24,26  
Çeyrek 833 852 12,13  
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