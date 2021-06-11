***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62123 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.06.2021Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB62123Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 385.200.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2021Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 385.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08 Mart 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 08 Mart 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62123 ISIN kodlu 95 gün vadeli 385.200.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.06.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941981BIST