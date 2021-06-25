***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2021 18:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB62115 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,852
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB62115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 460.685.934
İhraç Fiyatı 0,94766
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.06.2021
Kayıt Tarihi 24.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 460.685.934
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 18 Şubat 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62115 ISIN kodlu 126 gün vadeli 460.685.934 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.06.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944234
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