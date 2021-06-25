***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62115 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,852Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB62115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 460.685.934İhraç Fiyatı 0,94766Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.06.2021Kayıt Tarihi 24.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 460.685.934Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 18 Şubat 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62115 ISIN kodlu 126 gün vadeli 460.685.934 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.06.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944234BIST