***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.07.2021 16:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBK2125 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 257
Faiz Oranı Türü Değişken
Sat
16:351.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.389
En Düşük
1.376
16:358,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:3510,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:35499,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 499,63
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VKFYO
|7,81
|3.769.213
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.742.163
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.652.889
|% 10,00
|
|BURCE
|20,16
|5.216.635
|% 9,92
|
|ARMDA
|50,75
|2.573.706
|% 9,90
|
|PKENT
|2.304,00
|2.261.076
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|65.895.620
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,76
|3.677.009
|% -4,13
|
|THYAO
|13,98
|874.388.993
|% 1,75
|
|GARAN
|8,53
|733.029.015
|% 1,55
|
|KOZAL
|109,60
|606.915.626
|% -2,84
|
|SASA
|29,42
|563.963.115
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,78
|303.846.648
|% 1,24
|
|GARAN
|8,53
|733.029.015
|% 1,55
|
|PEKGY
|1,30
|99.625.532
|% 7,44
|
|YKBNK
|2,21
|172.863.812
|% 0,91
|
|THYAO
|13,98
|874.388.993
|% 1,75
|
|IZMDC
|2,64
|148.736.344
|% 6,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6671
|8,6694
|% -0,12
|
|Euro
|10,2649
|10,2925
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9719
|12,0319
|% 0,03
|
|Frank
|9,3683
|9,4248
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,04
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,23
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,46
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,35
|76,35
|0,18
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 17 artarak (% 0.75 ) 1, 495
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
16:43XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 134.00 milyon TL de
-
16:42TKNSA
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 196, 957 adet işlem
-
16:41GOODY
Yüzde 4.14 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 920, 405 adet işlem