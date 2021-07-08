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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2021 16:29



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı arzı 05-06-07 Temmuz 2021 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 05-06-07 Temmuz 2021 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948780


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.817.274 % 9,98  
SILVR 5,64 36.528.844 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.299.086 % 9,85  
DIRIT 3,50 651.069 % 9,72  
BASCM 12,35 230.369 % 9,10  
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Dolar 8,6898 8,6935 % 0,09  
Euro 10,3055 10,3118 % 0,60  
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Riyal 2,3094 2,3210 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -5,41  
Altın Gr. 502 502 -1,86  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 -0,21  
Gümüş Gr. 7,23 7,23 -0,07  
B. Petrol 73,56 73,56 0,13  
Seans Raporu 18:05
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