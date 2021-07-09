***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB72122 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,1844Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB72122Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 238.031.645İhraç Fiyatı 0,95251Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.07.2021Kayıt Tarihi 08.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 238.031.645Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 18 Mart 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Mart 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72122 ISIN kodlu 112 gün vadeli 238.031.645 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (09.07.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949964BIST