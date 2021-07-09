***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2021 13:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB72122 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,1844
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 238.031.645
İhraç Fiyatı 0,95251
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.07.2021
Kayıt Tarihi 08.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 238.031.645
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 18 Mart 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Mart 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72122 ISIN kodlu 112 gün vadeli 238.031.645 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (09.07.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949964
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