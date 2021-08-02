***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2021 18:07
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 98 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954202
BIST
18:001.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:008,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:009,9436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0929
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:00487,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,65
|Açılış
|: 487,58
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|3,30
|75.061.675
|% 10,00
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|KTSKR
|24,22
|20.498.563
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.706.762
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.579.045
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.729.606
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|KARYE
|9,83
|116.929.927
|% -9,82
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|EMKEL
|2,49
|96.298.530
|% -8,12
|
|GARAN
|8,56
|925.128.872
|% 0,47
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|ASELS
|16,03
|762.700.020
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,41
|621.873.350
|% 0,84
|
|THYAO
|12,89
|558.132.450
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,41
|621.873.350
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,81
|365.168.358
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|241.268.954
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|227.693.563
|% 1,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3557
|8,3573
|% -0,96
|
|Euro
|9,9361
|9,9436
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,5865
|11,6446
|% -0,94
|
|Frank
|9,2122
|9,2677
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2230
|2,2342
|% -0,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,12
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|-1,88
|