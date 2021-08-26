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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2021 17:12



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBK2117 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,24% |  -3,52
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 9,20 14.777.630 % 9,92  
BRMEN 2,10 76.315 % 5,00  
LOGO 40,40 51.577.592 % 4,02  
AYEN 4,82 43.427.798 % 3,66  
DARDL 3,04 40.312.022 % 3,05  
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16:59 Alış Satış %  
Dolar 8,3937 8,3993 % 0,34  
Euro 9,8964 9,9025 % 0,35  
Sterlin 11,4786 11,5361 % -0,03  
Frank 9,1017 9,1565 % -0,21  
Riyal 2,2319 2,2431 % 0,34  
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16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 -4,23  
Altın Gr. 482 482 0,46  
Cumhuriyet 3.197 3.245 -3,00  
Tam 3.184 3.265 -3,40  
Yarım 1.539 1.579 -1,64  
Çeyrek 772 790 -0,82  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 -0,18  
Gümüş Gr. 6,38 6,38 -0,04  
B. Petrol 70,64 70,64 -0,64  
Seans Raporu 16:59
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