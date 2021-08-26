***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 17:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBK2117 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü
16:591.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.449
16:598,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3993
En Düşük
8,3461
16:599,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:59482,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 482,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DESA
|9,20
|14.777.630
|% 9,92
|
|BRMEN
|2,10
|76.315
|% 5,00
|
|LOGO
|40,40
|51.577.592
|% 4,02
|
|AYEN
|4,82
|43.427.798
|% 3,66
|
|DARDL
|3,04
|40.312.022
|% 3,05
|
|AGYO
|3,69
|8.682.957
|% -10,00
|
|DOBUR
|23,22
|1.018.676
|% -8,00
|
|AYCES
|57,45
|1.995.077
|% -7,56
|
|SNGYO
|4,10
|84.208.441
|% -7,24
|
|MRGYO
|1,14
|416.025.921
|% -6,56
|
|THYAO
|12,81
|1.340.477.366
|% 2,48
|
|GARAN
|9,48
|930.482.678
|% -0,52
|
|PETKM
|6,11
|429.939.283
|% -0,16
|
|MRGYO
|1,14
|416.025.921
|% -6,56
|
|KRDMD
|7,59
|352.838.502
|% -0,52
|
|MRGYO
|1,14
|416.025.921
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|202.891.093
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|343.619.443
|% -0,39
|
|THYAO
|12,81
|1.340.477.366
|% 2,48
|
|GARAN
|9,48
|930.482.678
|% -0,52
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3937
|8,3993
|% 0,34
|
|Euro
|9,8964
|9,9025
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4786
|11,5361
|% -0,03
|
|Frank
|9,1017
|9,1565
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% 0,34
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,23
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-0,64
|
Seans Raporu
16:59
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, ARCLK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 17 kaybederek (% -0.25 ) 1, 284
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