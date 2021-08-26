***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52215 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.05.2022Vade (Gün Sayısı) 364Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB52215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 4,89 29.340.000 Evet2 25.11.2021 24.11.2021 25.11.20213 24.02.2022 23.02.2022 24.02.20224 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 27.05.2021 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 600.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 1. kupon ödemesi bugün (26.08.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960606BIST