***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB92120 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB92120Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.09.2021Kayıt Tarihi 09.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 600.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11 Haziran 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 11 Haziran 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB92120 ISIN kodlu 91 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (10.09.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963164BIST