***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.09.2021 17:56
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963528
BIST
17:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:478,4374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:479,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0416
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:47487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:45
|YESIL
|2,42
|128.654.268
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.249.336
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.901.503
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.488.337
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.282.080
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.309.662
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.316.811
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,46
|18.363.941
|% -7,98
|
|EUHOL
|2,76
|53.732.879
|% -7,07
|
|SELGD
|6,72
|10.405.711
|% -6,67
|
|GARAN
|9,40
|1.324.551.037
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|645.388.131
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,49
|641.604.948
|% 0,40
|
|BRLSM
|10,46
|606.829.974
|% 3,16
|
|KOZAL
|101,70
|564.271.697
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,49
|641.604.948
|% 0,40
|
|GARAN
|9,40
|1.324.551.037
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|645.388.131
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,85
|133.663.198
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.529.575
|% -0,78
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4346
|8,4370
|% -0,22
|
|Euro
|9,9660
|9,9738
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,6412
|11,6995
|% -0,22
|
|Frank
|9,1183
|9,1732
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2426
|2,2538
|% -0,23
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
17:45
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
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17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN