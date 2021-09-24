***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2021 17:48
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 8. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92925
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,4526 32.281.350 Evet
2 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 3,9133 28.371.425 Evet
3 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,1073 22.527.925 Evet
4 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 2,5276 18.325.100 Evet
5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 2,6793 19.424.925 Evet
6 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 3,8954 28.241.650 Evet
7 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 4,6887 33.993.075 Evet
8 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,1181 37.106.225 Evet
9 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 5,1057
10 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
11 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022
12 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
13 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
14 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
15 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
16 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023
17 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
18 22.03.2024 21.03.2024 22.03.2024
19 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024
20 20.09.2024 19.09.2024 20.09.2024
21 20.12.2024 19.12.2024 20.12.2024
22 21.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
23 20.06.2025 19.06.2025 20.06.2025
24 19.09.2025 18.09.2025 19.09.2025
25 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025
26 20.03.2026 19.03.2026 20.03.2026
27 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026
28 18.09.2026 17.09.2026 18.09.2026
29 18.12.2026 17.12.2026 18.12.2026
30 19.03.2027 18.03.2027 19.03.2027
31 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027
32 17.09.2027 16.09.2027 17.09.2027
33 17.12.2027 16.12.2027 17.12.2027
34 17.03.2028 16.03.2028 17.03.2028
35 16.06.2028 15.06.2028 16.06.2028
36 15.09.2028 14.09.2028 15.09.2028
37 15.12.2028 14.12.2028 15.12.2028
38 16.03.2029 15.03.2029 16.03.2029
39 15.06.2029 14.06.2029 15.06.2029
40 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 8. kupon ödemesi (24.09.2021) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965201
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