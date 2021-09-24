***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2021 17:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB92112 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz
18:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:008,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1004
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0010,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1008
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:00498,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,92
|Açılış
|: 498,83
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IEYHO
|0,99
|33.913.434
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.296.231
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.008.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.823.444
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.956.964
|% 9,94
|
|ISBIR
|55,55
|4.797.623
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.084.104
|% -9,95
|
|AGYO
|2,96
|34.251.155
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.152.703
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,05
|15.306.263
|% -9,31
|
|GARAN
|8,83
|2.005.851.325
|% -3,81
|
|THYAO
|13,61
|934.041.544
|% 2,10
|
|KIMMR
|4,02
|931.703.763
|% -4,96
|
|SISE
|8,20
|581.899.178
|% -0,49
|
|TUPRS
|110,60
|562.843.764
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,32
|534.677.866
|% -2,93
|
|GARAN
|8,83
|2.005.851.325
|% -3,81
|
|KIMMR
|4,02
|931.703.763
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|309.662.336
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|544.537.499
|% -3,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8579
|8,8623
|% 1,15
|
|Euro
|10,3798
|10,4099
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,0778
|12,1384
|% 0,77
|
|Frank
|9,5389
|9,5964
|% 1,07
|
|Riyal
|2,3545
|2,3663
|% 1,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|4,52
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|0,54
|
Seans Raporu
18:00
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17:58DESPC
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Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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17:57KIMMR
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