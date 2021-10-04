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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2021 15:16



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBA2119 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 10. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,4481 2.896.200 Evet
2 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,4801 2.960.200 Evet
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 1,4816 2.963.200 Evet
4 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,6257 3.251.400 Evet
5 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 1,6581 3.316.200 Evet
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,6303 3.260.600 Evet
7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 1,7044 3.408.800 Evet
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 1,6426 3.285.200 Evet
9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 1,6404 3.280.800 Evet
10 04.10.2021 01.10.2021 04.10.2021 1,6726
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Altın Gr. 497 498 -3,88  
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Tam 3.274 3.357 -21,81  
Yarım 1.583 1.624 -10,55  
Çeyrek 794 812 -5,27  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,14  
Gümüş Gr. 6,38 6,38 -0,04  
B. Petrol 80,85 80,85 1,57  
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