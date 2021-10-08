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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2021 17:22



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBE2149 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBE2149
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 640.080.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 640.080.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 09 Temmuz 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2149 ISIN kodlu 91 gün vadeli 640.080.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.10.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968898


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AYCES 55,00 4.412.781 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.710.977 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.481.298 % 9,99  
MERIT 19,16 1.348.155 % 9,99  
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Altın Gr. 508 508 7,35  
Cumhuriyet 3.355 3.406 61,00  
Tam 3.341 3.427 24,59  
Yarım 1.615 1.658 11,89  
Çeyrek 810 829 5,95  
Gümüş.Ons 22,99 23,03 0,41  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 0,15  
B. Petrol 83,09 83,09 1,14  
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