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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2021 09:38



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2966
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB12235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 452.014.717
İhraç Fiyatı 0,96395
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 11.10.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 14.01.2022 vadeli 84 günlük 500 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 18-19-20 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 18-19-20 Ekim 2021 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971822


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GLCVY 15,01 474.832.470 % 0,00  
ANGEN 24,74 1.125.860.854 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 9,6115 9,6177 % 1,24  
Euro 11,1910 11,2010 % 1,09  
Sterlin 13,1358 13,2017 % 0,44  
Frank 10,3767 10,4392 % 0,59  
Riyal 2,5390 2,5518 % 0,43  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 9,09  
Altın Gr. 551 551 5,66  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 0,12  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,07  
B. Petrol 84,00 84,00 -0,61  
Seans Raporu 09:55
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