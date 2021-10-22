***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.01.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2966Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB12235Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 452.014.717İhraç Fiyatı 0,96395Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 11.10.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 14.01.2022 vadeli 84 günlük 500 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 18-19-20 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 18-19-20 Ekim 2021 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971822BIST