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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2021 14:20



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBE2123 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,9931
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBE2123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 429.451.769
İhraç Fiyatı 0,94749
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.10.2021
Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 429.451.769
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 24 Haziran 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 21-22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2123 ISIN kodlu 119 gün vadeli 429.451.769 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (22.10.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971930


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DOBUR 41,14 8.677.657 % 10,00  
COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
ERBOS 94,35 87.323.183 % 9,97  
KARTN 50,20 57.839.806 % 7,63  
HLGYO 2,82 135.161.416 % 7,63  
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Cumhuriyet 3.648 3.703 79,00  
Tam 3.633 3.724 83,95  
Yarım 1.756 1.802 40,61  
Çeyrek 881 901 20,31  
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Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,12  
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