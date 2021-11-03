***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA2119 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 11. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.12.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,4481 2.896.200 Evet2 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,4801 2.960.200 Evet3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 1,4816 2.963.200 Evet4 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,6257 3.251.400 Evet5 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 1,6581 3.316.200 Evet6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,6303 3.260.600 Evet7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 1,7044 3.408.800 Evet8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 1,6426 3.285.200 Evet9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 1,6404 3.280.800 Evet10 04.10.2021 01.10.2021 04.10.2021 1,6726 3.345.200 Evet11 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021 1,508 3.016.000 Evet12 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.12.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 200.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 11. kupon ödemesi 03.11.2021 itibarıyla gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974417BIST