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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2021 17:55



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB22218 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB22218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,8204 2.410.200 Evet
2 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,0268 2.513.400 Evet
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 4,8514
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.02.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 50.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 3. kupon oranı %4,8514 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974822


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