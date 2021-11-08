***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2021 18:11
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 84 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975881
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0144
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,35
|Açılış
|: 567,50
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6765
|9,6836
|% 0,05
|
|Euro
|11,2243
|11,2336
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0813
|13,1469
|% 0,42
|
|Frank
|10,5513
|10,6148
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5723
|2,5852
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,77
|
|Altın Gr.
|567
|567
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem