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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.11.2021 15:18
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBK2141 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,9325
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBK2141
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 231.857.369
İhraç Fiyatı 0,94167
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.11.2021
Kayıt Tarihi 18.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 231.857.369
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 08 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 05-06-07 Temmuz 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2141 ISIN kodlu 133 gün vadeli 231.857.369 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.11.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978741


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TETMT 209,50 9.426.977 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
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Altın Gr. 665 665 4,18  
Cumhuriyet 4.390 4.456 4,00  
Tam 4.369 4.480 -4,83  
Yarım 2.111 2.167 -2,34  
Çeyrek 1.059 1.084 -1,16  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,04  
Gümüş Gr. 8,84 8,85 0,03  
B. Petrol 79,00 79,00 -2,24  
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