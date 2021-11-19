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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.11.2021 15:22
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild

tim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,0850
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBK2158
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 271.025.468
İhraç Fiyatı 0,95635
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.11.2021
Kayıt Tarihi 18.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 271.025.468
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 12 Ağustos 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 09-10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2158 ISIN kodlu 98 gün vadeli 271.025.468 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.11.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978742


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DURDO 15,84 40.655.121 % 10,00  
SANFM 29,06 27.450.123 % 9,99  
TETMT 209,50 9.479.771 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
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Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,15  
Gümüş Gr. 8,85 8,86 0,05  
B. Petrol 79,84 79,84 -1,40  
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