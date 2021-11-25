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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2021 18:20
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 78
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB22234
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.645.553
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 78 gün vadeli 56.645.553 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 25.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979664


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YEOTK 55,55 82.555.884 % 10,00  
TRILC 11,88 248.721.364 % 10,00  
EMNIS 19,69 603.474 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 1.502.823 % 10,00  
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Altın Gr. 691 691 7,25  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,56 23,64 0,06  
Gümüş Gr. 9,11 9,12 0,12  
B. Petrol 82,18 82,18 -0,07  
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