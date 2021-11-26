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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 17:25
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBK2174 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBK2174
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 296.210.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.11.2021
Kayıt Tarihi 25.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 296.210.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 01 Ekim 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Ekim 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2174 ISIN kodlu 56 gün vadeli 296.210.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (26.11.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979861


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