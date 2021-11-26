***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK2174 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.11.2021Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBK2174Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 296.210.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.11.2021Kayıt Tarihi 25.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 296.210.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01 Ekim 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Ekim 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2174 ISIN kodlu 56 gün vadeli 296.210.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (26.11.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979861BIST