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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 17:26
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBK2117 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 4,3512 17.404.800 Evet
2 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 4,8633 19.453.200 Evet
3 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 4,9779 19.911.600 Evet
4 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 4,5916 18.336.400 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 400.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.10.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası 26.11.2021 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979862


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