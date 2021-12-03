***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.12.2021 18:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB22283
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 232.250.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 84 gün vadeli 232.250.000 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 03.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980965
BIST
17:501.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,81
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:5013,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0775
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:5015,5210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:50782,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,30
|Açılış
|: 782,39
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SELVA
|11,11
|36.006.054
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|10.550.301
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|197.916.237
|% -9,92
|
|THYAO
|18,57
|3.304.165.127
|% 1,75
|
|GARAN
|11,68
|1.605.386.753
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,37
|1.349.129.956
|% 0,21
|
|KOZAL
|135,50
|1.260.113.929
|% 5,12
|
|SISE
|13,28
|1.158.500.538
|% -0,30
|
|TSKB
|1,59
|586.913.787
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,42
|905.973.875
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,21
|302.823.602
|% 1,68
|
|ODAS
|1,65
|398.384.086
|% 7,14
|
|THYAO
|18,57
|3.304.165.127
|% 1,75
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7206
|13,7408
|% 0,57
|
|Euro
|15,4678
|15,5210
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,1220
|18,2129
|% -0,21
|
|Frank
|14,8600
|14,9495
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6470
|3,6653
|% 0,21
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,42
|
|Altın Gr.
|782
|782
|3,30
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|72,21
|72,21
|2,54
|