***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2021 15:42
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBA2150 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA2150
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.543.933
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.12.2021
Kayıt Tarihi 23.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 83.543.933
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 16 Eylül 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 17 Eylül 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2150 ISIN kodlu 98 gün vadeli 83.543.933 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.12.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986028
BIST