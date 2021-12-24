***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA2150 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.12.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA2150Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.543.933Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.12.2021Kayıt Tarihi 23.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 83.543.933Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 16 Eylül 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 17 Eylül 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2150 ISIN kodlu 98 gün vadeli 83.543.933 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.12.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986028BIST