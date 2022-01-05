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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2022 12:12
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,4509
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 05 Ocak 2022 tarihli açıklamalarımız Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 10-11-12 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 13 Ocak 2022 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu", "Özet" ve "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilgide belirtilen 05.01.2022 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988895


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,57 1.830.196 % 10,00  
UZERB 42,34 1.472.628 % 9,97  
DOBUR 93,80 3.453.716 % 9,96  
EKIZ 7,34 606.580 % 9,39  
HURGZ 2,01 24.639.158 % 9,24  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 13,4457 13,4638 % 0,42  
Euro 15,2227 15,2460 % 0,62  
Sterlin 18,1101 18,2009 % 0,17  
Frank 14,5911 14,6790 % 0,15  
Riyal 3,5600 3,5779 % 0,04  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 2,09  
Altın Gr. 785 785 2,17  
Cumhuriyet 5.218 5.296 47,00  
Tam 5.188 5.323 40,72  
Yarım 2.507 2.575 19,70  
Çeyrek 1.258 1.287 9,85  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 -0,05  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,00  
B. Petrol 80,34 80,34 0,34  
Seans Raporu 15:14
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