***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12243 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.01.2022Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB12243Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.01.2022Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 19 Kasım 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 19 Kasım 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12243 ISIN kodlu 49 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (07.01.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989967BIST