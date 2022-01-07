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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2022 16:45
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yönelik Özel Sektör Tahvil İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB12311
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:382.006
Değişim :  -0,06% |  -1,21
Açılış :  2.020  
Önceki Kapanış :  2.008  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.994
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 51,20 1.937.459 % 9,97  
GEDZA 18,22 28.036.547 % 9,96  
LIDFA 4,76 30.630.375 % 9,93  
BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
SODSN 33,46 525.889 % 9,49  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 13,8880 13,9037 % 0,45  
Euro 15,7056 15,7315 % 0,56  
Sterlin 18,7462 18,8402 % 0,71  
Frank 14,9916 15,0819 % 0,53  
Riyal 3,6870 3,7054 % 0,60  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -4,51  
Altın Gr. 799 799 5,41  
Cumhuriyet 5.317 5.397 61,00  
Tam 5.285 5.422 55,76  
Yarım 2.554 2.623 26,98  
Çeyrek 1.281 1.311 13,48  
Gümüş.Ons 21,96 21,98 -0,22  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,05  
B. Petrol 82,87 82,87 0,88  
Seans Raporu 16:36
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