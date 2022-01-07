***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2022 16:45
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yönelik Özel Sektör Tahvil İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB12311
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
16:382.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,21
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3813,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0618
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3815,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0869
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:38796,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,70
|Açılış
|: 796,29
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:36
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.036.547
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.612.642
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,48
|256.197.391
|% -7,96
|
|IHEVA
|1,01
|24.552.106
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|EREGL
|30,42
|3.122.256.774
|% 0,73
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|THYAO
|24,40
|2.113.928.095
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,31
|399.099.294
|% 2,21
|
|TSKB
|1,55
|268.539.377
|% 2,65
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8880
|13,9037
|% 0,45
|
|Euro
|15,7056
|15,7315
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,7462
|18,8402
|% 0,71
|
|Frank
|14,9916
|15,0819
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6870
|3,7054
|% 0,60
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,41
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.285
|5.422
|55,76
|
|Yarım
|2.554
|2.623
|26,98
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,88
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:53BURCE
Yüzde 7.75 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 130 adet işlem
-
16:52XU100
Endeks 2, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 26, 939.00 milyon TL de
-
16:51TRCAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849, 845 adet işlem
-
16:50EGSER
Yüzde 6.04 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 495 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 8.55 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 981, 078 adet işlem