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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2022 18:11
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı gerçekleştirilen nominal tutar düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,4509
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.085.522
İhraç Fiyatı 0,96556
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 05.01.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 08.04.2022 vadeli 84 günlük 500 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993644


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ISGYO 3,08 108.522.573 % 10,00  
NUGYO 6,29 49.411.905 % 9,97  
LINK 33,34 72.215.183 % 9,96  
EMNIS 26,28 1.880.203 % 9,96  
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Sterlin 18,5173 18,6101 % 2,44  
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Riyal 3,5960 3,6140 % 2,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -6,56  
Altın Gr. 792 792 14,71  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,05  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 0,22  
B. Petrol 84,80 84,80 0,13  
Seans Raporu 18:05
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