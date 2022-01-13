***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satışı gerçekleştirilen nominal tutar düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,4509Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.085.522İhraç Fiyatı 0,96556Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 05.01.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 08.04.2022 vadeli 84 günlük 500 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993644BIST