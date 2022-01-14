***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2022 17:37
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB12235 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2966
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB12235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 452.014.717
İhraç Fiyatı 0,96395
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2022
Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 452.014.717
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 22 Ekim 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 18-19-20 Ekim 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12235 ISIN kodlu 84 gün vadeli 452.014.717 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (14.01.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994177
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