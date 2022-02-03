***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2022 17:41
06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,0268 2.513.400 Evet
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 4,8514 2.425.700 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,003
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.02.2021 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 50.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon oranı %4,0030 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999276
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0180
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5877
En Düşük
13,5079
18:0515,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0152
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5490
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5549
|13,5859
|% 0,12
|
|Euro
|15,5086
|15,5475
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,98
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,02
|
|B. Petrol
|91,02
|91,02
|0,05
|