***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,0268 2.513.400 Evet3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 4,8514 2.425.700 Evet4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,003Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.02.2021 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 50.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon oranı %4,0030 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999276BIST