***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB22234 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB22234Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.645.553Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.02.2022Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.645.553Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 25 Kasım 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 25 Kasım 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22234 ISIN kodlu 78 gün vadeli 56.645.553 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.02.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001091BIST