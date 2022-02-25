***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2022 16:20
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB22242 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB22242
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.060.110
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2022
Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 428.060.110
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 25 Kasım 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 26 Kasım 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22242 ISIN kodlu 91 gün vadeli 428.060.110 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.02.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004532
BIST