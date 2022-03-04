***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32225 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32225Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2022Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Aralık 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 03 Aralık 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32225 ISIN kodlu 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.03.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007350BIST