***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32274 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 45Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32274Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.001.629Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.03.2022Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 560.001.629Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 24 Ocak 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 25 Ocak 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32274 ISIN kodlu 45 gün vadeli 560.001.629 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.03.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009572BIST