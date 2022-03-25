***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32266 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.03.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32266Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.03.2022Kayıt Tarihi 24.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 28 Aralık 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 28 Aralık 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32266 ISIN kodlu 87 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.03.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013107BIST