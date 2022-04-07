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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.04.2022 15:44
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,9013
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB72213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 159.630.542
İhraç Fiyatı 0,9647
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 01.04.2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 01.07.2022 vadeli 84 günlük 300 Milyon TL nominal değerli VakıfBank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 04-05-06 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 04-05-06 Nisan 2022 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VakıfBank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017091


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KLKIM 20,50 138.487.007 % 10,01  
LUKSK 67,10 48.651.896 % 10,00  
NATEN 57,75 57.808.335 % 10,00  
IHAAS 12,54 8.209.637 % 10,00  
ESEN 34,58 270.292.195 % 9,99  
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Sterlin 19,1914 19,2877 % 0,13  
Frank 15,7239 15,8186 % 0,16  
Riyal 3,9181 3,9377 % 0,21  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 10,44  
Altın Gr. 917 917 6,44  
Cumhuriyet 6.071 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 0,07  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 0,03  
B. Petrol 101 101 -0,16  
Seans Raporu 17:53
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