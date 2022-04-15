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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2022 15:39
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB42216 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB42216
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2022
Kayıt Tarihi 14.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 500.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 12 Kasım 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 12 Kasım 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42216 ISIN kodlu 154 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.04.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021111


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Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.108 6.260 0,05  
Yarım 2.952 3.028 0,02  
Çeyrek 1.481 1.514 0,01  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
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