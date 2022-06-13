***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.06.2022 17:53
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 19. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.09.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92719
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 18.319.350 Evet
2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 20.721.225 Evet
3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 21.214.200 Evet
4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 24.973.725 Evet
5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 34.738.200 Evet
6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 26.798.625 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718 24.769.500 Evet
8 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 5,6857 29.849.925 Evet
9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 23.918.475 Evet
10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 19.954.725 Evet
11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726 19.281.150 Evet
12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 3,4655 18.193.875 Evet
13 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 4,0914 21.479.850 Evet
14 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,145 21.761.250 Evet
15 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,417 23.189.250 Evet
16 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,3173 27.915.825 Evet
17 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 5,0252 26.382.300 Evet
18 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 6,0838 31.939.950 Evet
19 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 6,9906 36.700.650 Evet
20 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 6,5683
21 12.12.2022 09.12.