***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62289 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB62289Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.06.2022Kayıt Tarihi 23.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 25 Mart 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 25 Mart 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62289 ISIN kodlu 91 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.06.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039131BIST