***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.08.2022 16:44
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu SatışınTamamlanamaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBE2248
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 354.085.522
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 63 gün vadeli 354.085.522 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 05.08.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052384
BIST